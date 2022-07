¿La corrieron? Galilea Montijo aclara porqué no va a estar en Hoy en las próximas dos semanas y advierte a sus seguidores para que no se dejen guiar por especulaciones.

En las últimas dos semanas el programa Hoy ha estado en medio de la polémica, luego de que sus conductores principales se han ausentado del matutino.

En medio de las especulaciones, Galilea Montijo de 49 años de edad sorprendió a sus seguidores al revelar a sus seguidores que no verán en el matutino por una razón muy especial.

Galilea Montijo (Tomada de Video)

Galilea Montijo revela que se ausentará de Hoy por 2 semanas

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión mexicana. Sin embargo, también ha estado en medio de la controversia.

Luego de que el programa Hoy ha estado en medio de la polémica por la ausencia de sus conductores, Galilea Montijo aclaró que ella faltará las siguientes dos semanas.

Y es que en las últimas semanas han surgido algunas versiones que señalan que el programa Hoy podría sufrir cambios en sus presentadores. Los conductores del matutino de la televisora de San Ángel son:

Andrea Legarreta

Galilea Montijo

Raúl Araiza

Tania Rincón

Andrea Escalona

Paul Stanley

Arath de la Torre

Este viernes 29 de julio Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se ausentará dos semanas del programa Hoy ya que se tomará unas merecidas vacaciones.

Galilea Montijo destacó que se tomaba unos minutos para aclarar esta situación, ya que no quiere que empiecen a surgir rumores sobre su ausencia pues destacó que en diversas ocasiones ya han dicho que la han corrido del programa Hoy.

“Para que luego no empiecen es importante, porque luego empiezan tanta especulación, que si la corrieron de ‘Hoy’. Andrea y a mí nos están corriendo a cada rato y corremos también, ya no entiendo nada porque primero éramos las que teníamos el poder de decidir y ahora nos corren a nosotros, ya no entendí nada” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que ya le urgía tener unos días libres para poder disfrutar con su familia.

“Para los que están muy preocupados, yo me voy a tomar unas vacaciones, me voy unas dos semanitas. Me urgen (las vacaciones), la verdad” Galilea Montijo

Durante su intervención, Galilea Montijo destacó que no será la única que se ausentará del programa Hoy, pues todos los conductores tendrán sus vacaciones.

“Y así no está tocando a cada uno. Nos va a tocar a cada uno nuestras vacacioncitas, para que no le diga, que no le cuenten” Galilea Montijo

Galilea Montijo dejo en claro que hasta el momento sigue con contrato en el programa Hoy y que solo se ausentará por sus vacaciones.

“Hasta ahorita todo sigue en pie con el contrato, como Dios manda. Hasta donde Dios y el jefe quiera” Galilea Montijo

¿Quiénes son los conductores que se han ausentado del programa Hoy?

Desde el lunes 18 de julio Arath de la Torre de 47 años de edad dejo de ir al programa Hoy, fue el lunes 25 de julio que se volvió a sumar al matutino.

Por su parte Paul Stanley de 36 años de edad se ausentó unos días, pero fue por compromisos laborales ya que viajó antes que sus compañeros a Oaxaca y también estuvo presente en los Premios Juventud 2022.

Raúl Araiza de 57 años de edad alarmó a sus seguidores ya que desde el jueves 21 de julio no ha aparecido en el programa Hoy.

Con la ausencia de los conductores se espera que se sumen nuevos rostros para cubrirlos, tal fue el caso de Mauricio Barcelata y Carlos Arenas.