En las historias en su cuenta oficial en Instagram Fofo Márquez aseguró que el Rey Grupero le puso una trampa durante su video de bromas.

Y es que mientras Fofo Márquez y Rey Grupero grababan, al youtuber de 24 años de edad le terminaron rompiendo un cristal en la cabeza.

Po lo que los agentes de seguridad del Fofo Márquez, quienes llegaron después del incidente, golpearan al Rey Grupero.

En redes sociales Fofo Márquez y Rey Grupero comenzaron una disputa debido a las continuas comparaciones que se hacían entre los contenidos en sus cuentas.

Pero a diferencia de Fofo Márquez, Rey Grupero aseguró él lo hacia sin que lo estuvieran “cuidando” por lo que terminó retando al joven millonario.

Tras las amenazas de ambas partes, los youtubers acordaron grabar un video juntos en el cual pondrían a prueba sus bromas y habilidades.

Sin embargo, su última broma fue en el barrio de Peralvillo, en la CDMX, en donde decidieron retaron a los taxistas del lugar y quienes terminaron golpeando a Fofo Márquez.

“Me metieron puntadas, me cocieron”

El joven requirió atención médica y mientras lo atendían a en una ambulancia, sus elementos de seguridad golpearon a Rey Grupero.

De acuerdo con Fofo Márquez las acciones de sus escoltas estaban justificadas en contra del youtuber de 33 años debió a que la golpiza que recibió habría sido una trampa.

Pues narró en la plataforma el youtuber fue muy insistente sobre que debía estar solo y terminó tomando acciones las cuales no estaban acordadas para su video.

“Este we se le ocurre con taxi vamos a cerrar aquí a manifestarnos en las calles, le dije ‘wey en eso no quedamos’, y me revientan un cristal en la cabeza”

Fofo Márquez