A través de redes sociales, Fofo Márquez se enoja con Rey Grupero y lo amenaza... Sin duda, este pleito inesperado atraerá la atención de Juan Vidal y Alfredo Adame.

Y es que Fofo Márquez, de 24 años de edad, quien ganó popularidad en Internet por presumir su lujosa vida, está echándole pleito a Rey Grupero, famoso por sus pesadas bromas.

A través de sus historias de Instagram, Fofo Márquez le reclama a Rey Grupero, de 33 años de edad, de “tirarle” cuando se supone unas semanas atrás eran amigos.

“O sea, ya me estás tirando wey”, reclama así como explica que muchos influencers lo odian debido a que es mucho más exitoso que ellos aún cuando graba videos por hobbie.

Sin especificar el por qué de sus pleito con Rey Grupero, Fofo Márquez sin más le lanza una advertencia.

Por lo que le pide tener cuidado con sus bromitas y le recuerda que con dinero también se pueden hacer cosas turbias que no pueden grabarse…

Y sin más, invita a su enemigo a encontrarse:

“Si dices que no soy nadie sin mis escoltas pues cando quieras me voy a presentar sin mis escoltas pero donde me hagas algo chueco ahí no te la acabas papá… Créeme que el dinero es una herramienta es muy poderosa aquí en México y puedo hacer más de lo que te imaginas con i dinero, no porque no lo grabe no significa que no pueda hacer cosas graves con mi dinero, aguas papá”

Fofo Márquez a Rey Grupero