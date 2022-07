El youtuber mexicano Fofo Márquez, continúa dando de qué hablar y es que desde que se le vio junto a la modelo de OnlyFans Karely Ruiz, ha buscado seguir llamando la atención de los internautas.

Fofo Márquez de 24 años, decidió cerrar la vialidad del puente Matute Remus, ubicado en la calzada de Lázaro Cárdenas de Guadalajara.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde el también influencer mostró cómo impidió la circulación con sus autos de lujo, con el objetivo de demostrar “el poder del dinero”.

“Miren, cerré periférico para mí solo. Una vez mostrando lo que puede hacer el dinero y el poder en México, en donde no hay nadie”, se escucha decir al joven.

Fofo Márquez cierra periférico de Guadalajara con autos de lujo, así lo presume pic.twitter.com/Xw7l4jeg0G — Lo + viral (@VideosVirales69) July 8, 2022

En el audiovisual, se puede ver a una serie de autos, esperando a que la avenida sea desbloqueada, y grabándolo para ponerlo en evidencia a través de las redes sociales.

Sin embargo, a Fofo Márquez pareció no interesarle la indignación de los afectados, pues se le escucha decir: “La gente bien molesta ahí grabándome. Señor, no me grabe, soy figura pública”.

Recordemos que no es la primera vez que demuestra qué tipo de persona es; recientemente Karely Ruiz lo acusó de dejarla sola en un antro, con una cuenta pendiente de 60 mil pesos, por lo que lo calificó como “un patán”.

Tunden a Fofo Márquez por cerrar vialidad en Guadalajara

Los internautas no tardaron en expresar su opinión, tras la reciente publicación de Fofo Márquez, en la que muestra cómo cerró la vialidad en Guadalajara, impidiendo que cientos de personas lograran llegar a su destino.

Fofo Márquez (Internet)

“Hay gente que cierra calles con micros y no por eso se anda parando de culo”, “Ridículo”, “Eres un pendejo y sin los que tiene el futuro del país pobres gentes sin cerebro”, “Grandisimo imbecil”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, se burlaron de Fofo Márquez, señalando que ese no es el periférico, tal como asegura en su polémico video.

“Jaja para empezar no es el periferico morro caguengue...”, “Lo que tiene de dinero lo tiene de pen..... No sabe cuál es el periférico”, “¿Ese es el periférico? ¿Cuál será el puente?”, respondieron también a Fofo Márquez.