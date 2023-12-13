Altaír Jarabo usó un vestido con transparencias para la boda de Michelle Renaud y en redes ya la llaman “imprudente”.

Michelle Ranaud y Matías Novoa revelaron que se casaron tras casi un año de relación, en una boda rodeada de sus seres queridos.

Amigos y familiares acudieron al enlace y una de las invitadas fue la actriz Altaír Jarabo, quien fue criticada por el vestido que lució en la boda.

Critican a Altaír Jarabo por usar un vestido transparente en la boda de Altaír Jarabo

Altaír Jarabo -de 37 años de edad- compartió en redes sociales un video de la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa.

En las imágenes se puede ver a Altaír Jarabo luciendo un vestido nude entallado con transparencias y zapatos abiertos.

Altair Jarabo en la boda de Michelle Renaud (Instagram/@altairjarabo)

A pesar de que el outfit de Altaír Jarabo no era escandaloso o llamativo, hay quienes señalaron que su vestido era “inapropiado” para una boda.

Incluso la acusaron de opacar a la novia y eso era muy inadecuado para una boda.

“Tenía que brillar solo la novia” y “Jamás debemos de opacar a la novia”, fueron los comentarios.

Ante las críticas, Altaír Jarabo borró los malos comentarios de su video y los limitó para evitar que las críticas siguieran.

¿Fue inapropiado? Esto debes saber del vestido transparente de Altaír Jarabo

Usuarios de redes sociales creen que el vestido de Altaír Jarabo opacaba a Michelle Renaud y eso es inadecuado.

El vestido de Altaír Jarabo era nude y es de la marca mexicana Alersundi.

Esta prenda era de manga larga con pedrería desvanecida rose gold y fue confeccionado a mano.

La actriz combinó este vestido largo con otro vestido de color nude y tiene un precio de 14 mil 800 pesos.

Altaír Jarabo (@altairjarabo / Instagram)

Un regla no escrita indica que nunca se puede acudir a una boda usando un atuendo blanco, ya que estaría opacando a la novia.

Sin embargo, Altaír Jarabo no usó una prenda blanca y su vestido era de un corte adecuado para una boda como la de Michelle Renaud.

Originalmente este vestido viene acompañado de un top y short de licra, pero Altaír Jarabo lo sustituyó por un vestido nude con un escote en corazón.