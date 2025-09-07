Aarón Díaz se deja ver en traje de charro en el CharroFest 2025 pero ¿se prepara para una nueva telenovela?

Y es que el pasado 6 de septiembre se llevó a cabo el CharroFest 2025, evento en el cual estuvo presente Aarón Díaz de 43 años de edad pero ¿se prepara para alguna nueva telenovela?

Aarón Díaz se convierte en charro durante el CharroFest 2025

A través de sus redes sociales, el actor mexicoestadounidense Aarón Díaz dio a conocer que estuvo presente en el CharroFest 2025, en donde hasta se vistió de charro.

Y aunque de momento no hay información o detalles que indiquen que Aarón Díaz se prepara para una nueva telenovela que tenga relación con la charrería, sí se estrenará un programa.

De acuerdo con Aarón Díaz y Alejandro Goni Rojo, habrá un programa llamado ‘Compartamos lo nuestro’ , el cual aparentemente hablará sobre la charrería y su tradición en México.

Ya que en el reel compartido por Aarón Díaz en su Instagram, puede verse a ambos grabando y diciendo que será el primer capítulo de ‘Compartamos lo nuestro’.

Pero como ya se dijo, hasta el momento no hay más detalles como fecha de estreno o por dónde podrá verse este programa.

Aarón Díaz se enorgullece de la charrería en México

Luego de compartir un video de su estadía en el CharroFest 2025 el pasado 6 de septiembre, Aarón Díaz se mostró agradecido por el recibimiento que tuvo.

Pues puede verse en las imágenes que convivió con los organizadores y participantes, además que logró vestirse como un charro.

También puede verse que Aarón Díaz se hizo algunas fotografías en un traje de charro en color azul marino.

Aunque de momento, estas fotos de Aarón Díaz vestido de charro no han sido publicadas, por lo que habrá que esperar para saber que planes o proyectos se trae entre manos el actor.