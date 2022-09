La pandemia de Covid-19 aminoró y con ello el estreno de muchos proyectos y el regreso de varios actores como Aarón Díaz que se alejó por 10 años, pero ¿Hará telenovelas?

Tras una década de que Aarón Díaz hiciera su último proyecto en televisión, ahora con 40 años de edad, llega a la pantalla chica ¿Cómo galán de telenovelas?

Esto fue lo que compartió Aarón Díaz, quien dice nunca dejó México aunque gran parte de su vida la pasa en Italia, de donde es su esposa, Lola Ponce; y sus dos hijas.

La última vez que se supo de Aarón Díaz en la televisión mexicana fue cuando en 2010 protagonizó ‘Teresa’ junto a Angelique Boyer, quien hoy es la que más protagónicos tiene.

Imágenes de Edén Dorantes, muestran a Aarón Díaz en una alfombra roja, pero no de una telenovela, sino de la serie ‘Toda la sangre’ basada en los libros de Bernardo Esquinca.

Tras diez años retirado de la televisión y de los reflectores, Aaron Díaz vuelve como protagonista junto a Ana Brenda, para una serie basada en la saga Casasola.

Según ha mostrado el propio actor mexicano, quien se casó en 2015 con la actriz italiana Lola Ponce de 43 años de edad, su personaje será Eugenio Casasola y así se ve.

Aunque el actor llegó solo a la alfombra roja de ‘Toda la sangre’, compartió que también tiene dos hijas; quienes se sabe son Erin y Regina.

‘Toda la Sangre’, la serie con la que Aarón Díaz vuelve a la televisión se estrenará el 15 de septiembre por StarzPlay en México.

Aunque Aarón Díaz haya dejado de aparecer en la televisión, eso no quiere decir que estos 10 años haya dejado de trabajar o se haya retirado.

Aarón Díaz tiene un proyecto independiente que se llama ‘Reconexión México’, el cual muestra las maravillas del país, y aunque solo tiene una temporada, ya prepara la segunda.

Sumado a ello, dijo que nunca ha dejado México, aunque gran parte de estos diez años ha estado en Italia, apoyando la carrera de su esposa, Lola Ponce.

Sin embargo, el actor y galán de telenovelas, negó que se haya retirado de los melodramas, simplemente dijo que no había llegado un proyecto que lo convenciera.

“Pues si, todo el tiempo llegan cosas, pero hasta que llegue la correcta, ustedes ya vieron, pasó años sin hacer un proyecto porque no me atraen, no puedo hacer mi trabajo bien”.

Aarón Díaz, actor.