La familia de Vicente Fernández abrió la posibilidad de utilizar tecnología holográfica para traer nuevamente al cantante a los escenarios.

Durante la presentación del álbum “Tributo al Rey con Banda. Vol. 1”, Vicente Fernández Jr. aseguró que mantienen apertura hacia herramientas tecnológicas enfocadas en preservar el legado artístico.

Vicente Fernández Jr. afirmó que cualquier decisión futura relacionada con un holograma del intérprete mexicano priorizará siempre la experiencia del público, así como el respeto hacia sus seguidores.

Vicente Fernández (Agencia México)

Familia Fernández mantiene vivo el legado musical de Vicente Fernández

Vicente Fernández Jr. reveló que Vicente Fernández dejó indicaciones relacionadas con fotografías inéditas, grabaciones musicales y otros materiales preparados antes de su muerte.

El integrante de la dinastía explicó que existen cerca de cinco millones de fotografías revisadas previamente por Vicente Fernández para futuros proyectos relacionados con su trayectoria artística.

Además del material musical, la familia mantiene vigente el proyecto de crear un museo dedicado al cantante ranchero en el rancho donde actualmente reside Doña Cuquita.

María del Refugio Abarca Villaseñor confesó que lloró al escuchar nuevamente la voz de Vicente Fernández durante la nueva versión de “El Rey” junto Alejandro Fernández.

La esposa del intérprete destacó la emoción provocada por el homenaje musical, señalando que escuchar nuevamente la voz del cantante resultó especialmente conmovedor para toda la familia.

Vicente Fernández y Doña Cuquita. (@VicenteFernandezOficial)

Asimismo, Doña Cuquita también confirmó que Camila Fernández y Alex Fernández participarán en próximos volúmenes del proyecto homenaje, ampliando así el legado artístico de la familia Fernández.

Mientras avanzan estos proyectos musicales, la posibilidad de un holograma mantiene expectativa entre seguidores interesados en volver a ver a Vicente Fernández sobre escenarios internacionales.