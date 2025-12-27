El primer actor Eric del Castillo es conocido por su trayectoria en cine y televisión; el padre de Kate del Castillo también ha trabajado como director.

Eric del Castillo tiene más de 70 años actuando y a sus más de 90 años no piensa retirarse.

¿Quién es Eric del Castillo? El actor y padre de Kate del Castillo

José Eduardo Eric del Castillo-Negrete Galván es un actor nacido en Celaya, Guanajuato, conocido por su trabajo en películas como ‘Rostro infernal’ y novelas como ‘Lo que la vida me robó’ de 1952.

Eric del Castillo sigue vigente en la actuación y su último proyecto fue la telenovela ‘Amanecer’.

Eric del Castillo (Tomada de Video)

¿Qué edad tiene Eric del Castillo?

Eric del Castillo nació el 22 de julio de 1934; actualmente tiene 91 años de edad-

¿Quién es la esposa de Eric del Castillo?

Eric del Castillo está casado con Kate Trillo.

¿Qué signo zodiacal es Eric del Castillo?

Eric del Castillo es del signo Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Eric del Castillo?

Eric del Castillo tiene tres hijos:

Ponciano del Castillo

Verónica del Castillo

Kate del Castillo

Kate del Castillo y sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo (Instagram/@katedelcastillo)

¿Qué estudió Eric del Castillo?

Eric del Castillo ingresó al Seminario Mexicano de Misiones para ser sacerdote, pero declinó para estudiar medicina.

Posteriormente estudió actuación en el Instituto Cinematográfico, Teatral y de Radiotelevisión de la ANDA.

¿En qué ha trabajado Eric del Castillo?

Eric del Castillo inició su carrera en el teatro experimental en 1950 y posteriormente enfocó su carrera en televisión y cine con proyectos como:

La maldición de Nostradamus

Suicídate, mi amor

¿Cuánto vale tu hijo?

El ángel exterminador

La marca del Gavilán

El extra

Rostro infernal

Pedro Páramo

María Isabel

La generala

Perro callejero

La venganza de María

Lo negro del negro

Eric del Castillo ha trabajado en telenovelas como:

El carruaje

Mundo de juguete

Nosotras las mujeres

El maleficio

Lazos de amor

Mujeres engañadas

Apuesta por un amor

Tres veces Ana

Mi secreto

Vivir de Amor

Mi amor sin tiempo

Amanecer