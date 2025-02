Ventaneando revela que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez por tentativa de feminicidio

Alicia Villarreal habría denunciado a Cruz Martínez por tentativa de feminicidio, así se dio a conocer en Ventaneando.

El nombre de Alicia Villarreal -de 53 años de edad- se ha encontrado en medio de la polémica luego de que se dio a conocer que habría procedido legalmente en contra de Cruz Martínez.

De acuerdo con los primeros reportes, Cruz Martínez -de 52 años de edad- habría violentado a todavía esposa Alicia Villarreal después de una fuerte discusión.

Incluso Alicia Villarreal había terminado en el hospital, lo que generó gran alarma entre sus seguidores.

Aunque Alicia Villarreal no ha ofrecido ninguna declaración, en el programa Ventaneando se filtró la presunta demanda de la cantante contra Cruz Martínez.

Durante la emisión de este martes 18 de febrero del programa Ventaneando se presentaron más detalles sobre la denuncia que habría interpuesto Alicia Villarreal en contra de Cruz Martínez.

Esto luego de que se presentaron las imágenes de Alicia Villarreal acudiendo a una reunión con sus abogados en la Ciudad de México.

Alicia Villarreal habría acudido en compañía del productor Hugo Mejuto y su hermana Coral Villarreal.

Aunque al ver las cámaras, Alicia Villarreal prefirió guardar silencio y se resguardo en las oficinas de sus abogados.

Posteriormente Alicia Villarreal se subió a su camioneta sin dar ninguna declaración.

La última foto de Gisselle Sampayo, ex conductora de Multimedios, antes de ser detenida con El Meca

Fue el productor Hugo Mejuto quien habló con los medios y señaló que Alicia Villarreal no daría ninguna declaración por petición de sus abogados.

Y es que no desean que el proceso se vea afectado por declaraciones en los medios de comunicación.

“Nos pide ahora la parte legal, su equipo legal, que no digamos, que sean ellos los que se comuniquen con los términos y con el lenguaje que debe de ser para no interferir en algo. Es un tema que ella tiene que resolver, pero no está sola y está protegida”