Vanessa Guzmán ¿Cómo fue que comenzó en el fisicoculturismo?

Durante el fin de semana, la aparición de Vanessa Guzmán en un concurso de fisicoculturismo en Puerto Vallarta desató la polémica alrededor de la actriz.

Fue hace un año que Vanessa Guzmán participó en la telenovela ‘Soltero con hijas’, en la cual ya se veía su cambio físico , pero no su objetivo de participar en el fisicoculturismo.

Después de ver las imágenes para ‘ Vallarta Body Fit’ de Vanessa Guzmán, quien ganó 3 medallas en su primer concurso, los comentarios e insultos se desataron.

¿Cómo es que la actriz pasó a hacer fisicoculturismo? Sin ahondar sobre las razones, Vanessa Guzmán mencionó en una entrevista para ‘Cuéntamelo ya’, que decidió enfocarse en ella.

Fueron varias las actrices que criticaron el carácter de Vanessa Guzmán, cuando era más activa en las telenovelas. Pero ella respondió que tenía ataques de ansiedad y no sabía.

“Tuve un retiro forzoso que me llevó a romper lazos, me dediqué ese tiempo a mí. Cada músculo, cada algo que he desarrollado a través del ejercicio representa una lágrima, con eso te digo todo”.

Vanessa Guzmán, actriz.