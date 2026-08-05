Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, reaparece en Instagram con un guiño a la moda

Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, ha reaparecido en Instagram de manera especial y con un guiño a la moda en el nuevo episodio de Carversations de la red social.

Video en el que Valentina Paloma estuvo acompañada de su muy famosa madre, la actriz mexicana, Salma Hayek con quien sostuvo una conversación íntima desde Barcelona, España.

Y mientras ambas iban de compras, Salma Hayek confesó que Valentina Paloma, además de ser su hija, es la personas que más ha influido en su gusto por la moda.

Detalle e influencia que se notó, pues en varias ocasiones fue Valentina Paloma quien detuvo a Salma Hayek para no llevarse cualquier prenda durante su tarde de shopping.

Valentina Paloma y Salma Hayek entre la moda e Instagram

Durante su tarde de shopping, Valentina Paloma y Salma Hayek fueron de la moda a las redes sociales, y la importancia que representa Instagram en sus vidas.

Pues entre la conversación y las bromas, Valentina Paloma habló del porqué decidió mantener en privado su perfil en Instagram, al argumentar que no solo expone su vida, sino también la de su familia y amigos.

Además de que para Valentina Paloma sería un estrés ver quien la sigue en Instagram, algo del que por ahora no está preparada la hija de Salma Hayek.

“Creo que me quita mucha presión saber quién me sigue. Tengo control sobre quién conoce mi vida diaria. Y no solo la mía, también la de mis amigos. No quiero esa presión”. Valentina Paloma

Por su parte, Salma Hayek se dijo confiada de la decisión de Valentina Paloma en las redes sociales, así como aún más del contenido que consume.

“Me encanta que ya tengas 18 años y que todavía tengas una cuenta privada”. Salma Hayek

Mientras que el lo gracioso, Salma Hayek reveló que le envía video de animales en Instagram a su hija Valentina Paloma, pues para la actriz mexicana estos son una manera de dejar una enseñanzas sobre la vida.

“Me encanta enviar videos de animales porque creo que a veces te enseñan mucho sobre la vida, los animales”. Salma Hayek