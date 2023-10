En su concierto de Miami, Estados Unidos, una rejuvenecida Shakira sorprendió a Carlos Vives -de 62 años de edad-.

Y es que Shakira -de 46 años de edad- se subió al escenario para cantar La Bicicleta al lado del también colombiano.

Carlos Vives recibió a Shakira con abrazos y juntos bailaron e interpretaron su sencillo lanzado durante el 2017.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Shakira compartió un video de la sorpresa que le preparó a Carlos Vives.

En este se ve a una rejuvenecida Shakira llegando al concierto de Carlos Vives en Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con la cantante colombiana, nadie sabía de su aparición más que “gente clave” que la ayudó a entrar en el momento preciso.

Shakira compartió a la cámara que no había ensayado ni hecho pruebas de sonido ; sin embargo, al entrar al escenario no fue necesario.

Pues mientras los asistentes gritaban, ella abrazó al cantante, bailaron y cantaron a coro su sencillo La Bicicleta.

La revista Billboard señaló que la sorpresa fue organizada una noche antes por la promotora del concierto de Carlos Vives, Loud and Live.

Por lo que tras terminar varios asuntos, Shakira se presentó al concierto con una playera de tirantes y un pantalón de mezclilla con incrustaciones.

Luego de la sorpresa que Shakira le dio a Carlos Vives en su concierto del sábado 28 de octubre, el cantante se dijo completamente satisfecho con la vida.

Y es que en el video de Instagram que compartió Shakira, Carlos Vives le agradeció señalando que incluso podría retirarse de la música.

“Shak. Me puedo retirar, ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero”

Carlos Vives