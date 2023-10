A pesar de que Shakira -de 46 años de edad- tiene más cercanía con sus seguidores, un polémico video ha causado furor donde captan que empujó a un fan.

Shakira ha vuelto a ser tendencia, pero en esta ocasión no es por una buena razón, pues algunos internautas la acusan de ser grosera y antipática.

En un video se puede apreciar cómo la cantante supuestamente empuja a una mujer que la estaba esperando para acercarse a ella y pedirle una fotografía.

Desde que Shakira comenzó una nueva vida, ha cambiado tanto en actitud, como en talento y en personalidad.

Sin embargo, desde hace unas semanas se han revelado actitudes que según personas cercanas a ella -como bailarinas- han tenido en algún momento de su vida.

Asegurando que la cantante en realidad es una persona grosera. ¿Será que Shakira está demostrando su verdadera cara?

Shakira, cantante. (Luis Torres / EFE)

Shakira es acusada de empujar a una fan en plena vía pública

Aunque sigue cosechando éxitos en la música, en las últimas horas Shakira fue señalada como una persona antipática con sus propios fans.

Se ha filtrado un video donde se muestra a Shakira quitando a una mujer de su camino, tras salir de un lugar rodeado de periodistas y paparazzis.

Para algunos de los usuarios que han observado y compartido la grabación, este fue un gesto sumamente grosero.

Ya que, al parecer, dicha mujer buscaba tomarse una fotografía con Shakira, saludar a su ídola y aprovechar para también pedir un autógrafo.

Pero la acción de la cantante no pudo permitir nada de eso.

Shakira es acusada de empujar a una fan en plena vía pública (Especial / Captura de pantalla TikTok)

En el video se puede apreciar como Shakira toma a la mujer del brazo y la hace a un lado , la cantante no habría utilizado mucha fuerza.

Pues la mujer se hizo a un lado inmediatamente para darle paso a Shakira.

Aunque el contexto del video no está claro, esta situación ha desatado especulaciones sobre la actitud de Shakira hacia personas que no forman parte de su equipo de trabajo.

Fans no quieren que se manche la imagen de Shakira al empujar a una fan

Hasta el momento no se conoce el contexto de la situación, pero se eleva la teoría de que Shakira no soporta estar rodeada de personas que no sean de su equipo de trabajo.

Esto llevó a que sus seguidores salieran a defenderla para evitar que su imagen se vea opacada por una acción que pudo haber sido malinterpretada.

Mientras que otros afirman que no es la primera vez que Shakira es grosera con sus fans o con los paparazzis que la rodean.

Incluso, hay quienes afirman que pudo haber sido culpa de la mujer por acercarse más de lo permitido, lo que pudo hacer que Shakira se sintiera incómoda e invadida.