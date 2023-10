Un Poncho de Nigris misógino insulta a Serrath para seguir negando que la conoce y la acusa de querer destruir su matrimonio.

Han pasado dos meses desde que Serrath arremetió contra Poncho de Nigris, por decir que no la conoció mientras estaba en La Casa de los Famosos México.

Serrath -de 32 años de edad- aseguró que Poncho de Nigris le enviaba mensajes comprometedores, dando a entender que le había sido infiel a Marcela Mistral.

Poncho de Nigris insiste en que no conoce a Serrath, pues no es ni de su círculo social, dice.

Serrath mostró en Twitter unas capturas de las supuestas conversaciones que tuvo con Poncho de Nigris, donde se ve que se saludan.

Poncho de Nigris explotaba cada que le preguntaba de Serrath y sigue asegurando que no la conoce.

Durante su paso por la alfombra amarilla de los Premios Eliot Award, Poncho de Nigris no dudó en insultar a Serrath.

“¿Qué te puedo decir? La neta es que me molesta que me involucren con ese tipo de personas, porque no están a mi nivel, no puedo hablar de una persona que ni siquiera está a mi nivel”

Poncho de Nigris