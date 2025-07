Maribel Guardia- de 66 años de edad- compartió un emotivo momento en Netas Divina en Youtube donde habló de su hijo Julián Figueroa.

La actriz no pudo evitar romper en llanto al recordar ciertos detalles de ese momento y la forma en la que cambió su vida.

A 2 años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia habló cómo nunca del duelo con el que ha estado lidiando desde entonces.

Más sincera que nunca, la actriz abrió su corazón durante su participación como invitada de Netas Divinas en Youtube.

En este sentido, la conductora Daniela Magun cuestionó a Maribel Guardia sobre la forma en la que ha enfrentado ciertas dificultades.

Maribel Guardia aseguró que luego de la muerte de su hijo Julián Figueroa perdió su brillo.

“Uy, sí. Cuando lo de mi hijo yo me veía en el espejo y sentí que perdí el brillo de mis ojos. Yo le decía: Hijo, de verdad no tienes vergüenza.Te vas, me dejas sola y te llevas mi brillo, me cayeron como 10 años encima”,

Maribel Guardia