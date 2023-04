Roberto Palazuelos, Leonardo García y su mamá analizan qué hacer con el testamento de Andrés García.

Andrés García murió a los 81 años de edad el pasado 4 de abril y el único de sus hijos que acudió a su funeral, fue Leonardo García.

El hijo de Andrés García acudió junto a su mamá, Sandra Vale, y su convivencia con Margarita Portillo fue cordial.

La familia del actor se negó a hablar del testamento de Andrés García, pero se podría acercar una batalla legal.

Tras la muerte de Andrés García, Roberto Palazuelos aseguró que él era albacea de uno de los testamentos del actor.

Por lo que, dijo, si los hijos de Andrés García deseaban pelear por su herencia, él los iba ayudar.

Ahora, Leonardo García -de 50 años de edad- se reunió con Roberto Palazuelos y también estuvo presente Sandra Vale, primera esposa de Andrés García.

Según información del programa De Primera Mano, Roberto Palazuelos, de 56 años de edad, se reunió con Leonardo García para platicar del testamento de Andrés García.

Galilea Montijo se emociona porque no estará en Hoy y podrá satisfacer su ‘adicción’

La intención de Roberto Palazuelos es ayudar a los hijos mayores de Andrés García a impugnar su testamento.

Leonardo García y su mamá, así como Andrés García Jr, no han decidido si van a impugnar el testamento de Andrés García.

Roberto Palazuelos le contó a Gustavo Adolfo Infante que él le expuso un análisis jurídico a Leonardo García y su madre, por lo que ellos tenían la última palabra.

Andrés García y Roberto Palazuelos tenía una amistad muy estrecha; incluso, el ‘Diamante negro’ era uno de los herederos del actor.

Al final, Andrés García habría cambiado su testamento y habría dejado fuera a sus hijos, así como a Roberto Palazuelos.

Tras la muerte del actor, Roberto Palazuelos manifestó que no le importaba la herencia de Andrés García, pero estaba dispuesto ayudar a sus hijos mayores; Andrés y Leonardo García.

“Por mi parte, el otro testamento no tengo interés de impugnarlo, así que en lo personas no me interesa”

Roberto Palazuelos