Si bien se sabe que Andrés García tiene 3 hijos reconocidos y de sangre, siempre se habló de un cuarto, mismo que ‘adoptó’ tras su matrimonio con Margarita Portillo.

Durante años se escuchó hablar de Andrés López Portillo, por parte del propio Andrés García, quien murió a los 81 años de edad, cuya muerte lo llevó a aparecer frente a las cámaras.

Diversos argumentos de programas de espectáculos señalan que se viene una gran pelea por la herencia de Andrés García, aunque a Andrés López Portillo lo heredó en vida.

Por fin quedó aclarado cómo es que el actor dominicano heredó al hijo de Margarita Portillo -su esposa de 59 años de edad- en vida y qué es lo que le dejó. Así que te lo contamos.

Si algo ha quedado a la intriga tras la muerte de Andrés García el pasado 4 de abril, es lo que realmente está escrito en su testamento y ya se ven llegar las peleas familiares.

Ante ello, Andrés López Portillo -de 42 años de edad- y conocido por ser el hijo ‘adoptivo’ del actor, explicó qué es lo que pasó con su herencia, pues en más de una ocasión se dijo “lo heredó en vida”.

Según los argumentos que el hijo de Andrés García dio, este sí lo heredó en vida y se trató del rancho del actor ubicado en el Ajusco, Ciudad de México.

Pero también explicó que esa propiedad ya no le pertenece, pues cuando él le ayudó a Andrés García a poner en venta sus bienes “para esta más estable, esa fue la primera que se vendió”.

Andrés López Portillo señaló que ese no fue un problema para él y le hizo saber a su papá que también aplicaba lo que le había enseñado, “los bienes son para solucionar los males”.

“A mí me regaló el rancho del Ajusco (...) lo primero que se vendió fue el rancho, yo le dije -papá no te preocupes, esto es para ti. Gracias a eso no le faltó dinero durante muchos años. Ese dinero era mío, por decirlo de alguna manera, y yo se lo regresé (...)”.

Andrés López Portillo, hijo adoptivo de Andrés García.