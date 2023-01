Tania Rincón reveló un episodio difícil, cuando su vida estuvo en riesgo y tomó una drástica decisión ¿ya no puede tener hijos? Esto contó.

Una de las conductoras más queridas es Tania Rincón, de 36 años de edad, quien ha trabajado en los matutinos más importantes de la televisión.

Lamentablemente, no todo ha sido risas en la vida de Tania Rincón, pues se tuvo que enfrentar a una situación de alto riesgo que hizo que le retiraran la matriz y viviera un duro duelo.

En su conversación con Yordi Rosado, Tania Rincón reveló que hace seis meses se sometió a una histerectomía; es decir, le retiraron el útero.

“Ya no tengo matriz, me la quitaron hace como seis meses, pero sí sufría mucho de cólicos”

Un médico le diagnosticó un mioma, una masa anormal de tejido muscular que se localiza alrededor del útero o en el cuello uterino.

“Después de mi segunda hija yo dije, ya no me quiero embarazar y fui con el doctor, y me dijo, tienes un mioma (...) estaba tan grande que ya pegaba con mi pared abdominal, me tuvieron que retirar toda la matriz”

Tania Rincón