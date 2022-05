Tania Rincón comparte lo difícil que fue someterse a una histerectomía, un procedimiento quirúrgico para que le pudieran retirar la matriz.

A través de sus redes sociales Tania Rincón confesó que se tuvo que operar de emergencia luego de que le detectaron que tenía un mioma.

Aunque ya había hablado sobre al procedimiento, durante el programa Hoy y junto Andrea Legarreta, Tania Rincón confesó que fue una decisión difícil pues en realidad nunca se había sometido a ningún procedimiento quirúrgico.

Tania Rincón se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. La presentadora suele ocupar sus redes sociales para compartir varios momentos de su vida, incluso el tatuaje que se hizo junto a su esposo.

Sin embargo, Tania Rincón alarmó a sus seguidores al revelar que se tuvo que someter a un procedimiento quirúrgico en donde le retiraron la matriz.

En una de las secciones del programa Hoy, Tania Rincón se sinceró sobre este difícil momento que tuvo que vivir, pues destacó que fue una decisión muy complicada a la que se tuvo que enfrentar.

Tania Rincón destacó que desafortunadamente muchas de las mujeres ven normales algunas cosas que pasan durante el periodo, pero no es así. Como sangrados abundantes y una gran inflamación.

“En México se da mucho que de repente tenemos sangrados abundantes durante nuestro periodo o tenemos una inflamación de siempre y creemos que es normal, a mí me pasó”

Durante su intervención, Tania Rincón destacó que tras el nacimiento de su hija Amelia se decidió colocar un dispositivo intrauterino ya que no pensaban tener más hijos.

“Después de tener a Amelia, yo tenía el dispositivo intrauterino y en teoría con este dispositivo no debes de tener tu periodo en cinco años en lo que te está haciendo efecto el dispositivo”

Sin embargo notó que el dispositivo no le estaba haciendo efecto por lo que decidió ir nuevamente con un doctor que le detectó que tenía un mioma.

“Fui al doctor: ‘yo creó que no me está haciendo efecto o está mal colocado’ al revisarme se dan cuenta que tengo un mioma”

Tania Rincón confesó que ya le habían detectado el mioma, pero con el nacimiento de Amelia se olvidó de él, pero ahora con las hormonas había crecido lo que podría ser peligroso para su salud.

En el video Tania Rincón señaló que aunque con su médico señalaron que lo mejor era retirarle la matriz por sus antecedentes médicos no fue una decisión sencilla.

Y es que aunque con su esposo ya habían acordado no tener más hijos, es difícil saber que ya no podrá ser mamá, pese a que hay otros métodos.

“Tomamos la decisión que lo mejor para mí era si retirar la matriz (…) Fue una decisión complicada porque a pesar de que Dani y yo ya habíamos decidido no tener hijos no es lo mismo decir ‘ya no quiero tener hijos’, pero saber que existe esa posibilidad a que ya por una condición médica”

Tania Rincón