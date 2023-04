Tammy Parra ya puso fecha a su reconciliación con su ex, Omar Nuñez, luego de descubrir que él le fue infiel.

A Tammy Parra, de 21 años de edad, le rompieron el corazón por una infidelidad de parte de su novio Omar Nuñez de 30 años de edad, después de proponerle matrimonio.

A pesar de eso, la tiktoker Tammy Parra está dispuesta en darle una nueva oportunidad a su ex, Omar Núñez.

Tammy Parra comentó en el programa de Pinky Promise, sobre como Omar Nuñez fue el amor de su vida y que para ella era su príncipe azul.

Comento que su relación fue muy bonita, ya que era un sueño hecho realidad; como persona creció mucho y que a pesar de lo que le hizo, no lo odia.

“Te perdono, pero yo ya no volvería”

La influencer Tammy Parra comenta que ya vivían juntos, tenían propiedades y tenían planes a futuro.

Otras de las cosas que dijo es que su relación sumaba, crecían juntos y nunca pensó que la engañaría.

Tammy Parra destacó que, aunque los rumores eran demasiados sobre la infidelidad de Omar Nuñez y que empezaron con chismes, no culpaba a las demás personas.

Pues supo que el problema lo causo él.

Al respecto, Tammy Parra reconoció que sí ha pensado en regresar con Omar Núñez en algunos años ; una vez que él sane.

“No estoy cerrada, ahorita no quisiera, no sé en unos años en 15 años que vuelva y que genuinamente me demuestre que cambio.”

Tammy Parra