Sylvia Pasquel contó que su casa de Acapulco sufrió graves daños a causa del sismo de magnitud 7.1 que se registró la noche del martes 7 de septiembre.

En entrevista con reporteros, Sylvia Pasquel dijo que al principio sólo le comentaron de algunas cosasa rotas, pero esta mañana, cuando se pudo revisar bien la casa, todo fue distinto:

“Me fue re mal allá en mi casa de Acapulco. Anoche que hablé a la casa era todo de que ‘ay, se cayeron las copas, la bocina, un florero’, pero hoy en la mañana ya me mandaron fotos de cómo se cuarteó todo”

Sylvia Pasquel detalló que los daños más graves que se registraron en su casa fueron en la zona de la alberca y en el acceso a la propiedad, donde se registró un derrumbe.

“La parte donde está la alberca, ahí fue donde más sufrimos daños... se cuarteó una parte del asoleadero..., sí se desprendió una parte de la pared, entre el piso y la alberca y lo que más me preocupa es el barandal que tengo que es de cristal, se abrió..., no se puede subir ni bajar de la casa porque también hubo un derrumbe que taponeó toda la calle por donde subimos”

Otros afectados, dijo Sylvia Pasquel, fueron sus perros, que se asustaron mucho por el sismo que tuvo su epicentro precisamente en el puerto de Acapulco.

Ante ello Sylvia Pasquel hizo un llamado a apoyar a Acapulco, que consideró, ha estado muy castigado en los últimos meses por la naturaleza y la pandemia:

“Es el momento de echarle la mano a Acapulco porque nos ha ido re mal con la pandemia en cuestión de turismo, no se ha podido reactivar la economía y ahora los deslaves y el temblor, hijole, de repente la naturaleza se ve muy cruel con algunas partes de nuestro país”

Pese a lo sucedido, Sylvia Pasquel agradeció que no le haya tocado vivir el sismo en Acapulco, pues dijo que en el puerto estos fenómenos se perciben con mayor intensidad:

“Cuando a mí me han tocado temblores allá en Acapulco no es como aquí, allá te sacude [con mucha fuerza]. Entonces imagínate una sacudidona de 7.1... afortunadamente [estuve en la Ciudad de México] porque ahí sí me hubiera dado chorrillo del susto”

Sylvia Pasquel