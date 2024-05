Sylvia Pasquel es una abuela orgullosa y anda bien enterada de la maternidad de Michelle Salas y esto dijo de un bebé en camino.

Michelle Salas -de 34 años de edad- y Danilo Díaz, de 47 años de edad, se casaron en octubre de 2023 y la pareja sigue viviendo un ‘cuento de hadas’.

Se comenzó a especular que Michelle Salas esperaba su primer bebé y esto reveló Sylvia Pasquel -de 74 años de edad- del supuesto embarazo.

A pesar de que Sylvia Pasquel no pudo asistir a la boda de Michelle Salas por un accidente, pero la actriz es muy cercana a su nieta.

Sylvia Pasquel es una orgullosa abuela y presumió que Michelle Salas está disfrutando de los mejores lujos junto a Luis Miguel, de 54 años de edad.

Mientras que su nieta Camila Valero -de 27 años de edad- está por estrenar su su serie “La historia de Juana”.

La actriz fue cuestionada sobre si es cierto que Michelle Salas la iba a convertir en bisabuela pronto y Sylvia Pasquel disipó los rumores.

“Todavía no, todavía no. No creo que sea rápido eh, la verdad mi neta tiene muchos compromisos, viaja mucho, se está cambiando de casa y realmente tiene muchas ocupaciones, no está como para tener un bebecito”

Sylvia Pasquel