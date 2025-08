¿Sydney Sweeney es fan de Donald Trump? La actriz de Euphoria se habría registrado como republicana en Florida, Estados Unidos.

En los últimos días la actriz Sydney Sweeney -de 27 años de edad- se ha encontrado en medio de la polémica, primero por su campaña con American Eagle y ahora por que se descubrió que se registró como republicana.

¿Sydney Sweeney es fan de Donald Trump? Revelan que se registró como republicana en Florida

Sydney Sweeney es una actriz y productora estadounidense que se ha dado a conocer por sus papeles en Euphoria y The White Lotus.

Sydney Sweeney (@sydney_sweeney / Instagram)

Sin embargo, su nombre se convirtió en tendencia y no por algún nuevo proyecto sino porque se registró como republicana en el estado de Florida.

Una publicación viral del usuario @time222smoke reveló que Sydney B. Sweeney se inscribió en el Partido Republicano de ese estado en junio del 2024.

El usuario habría consultado los registros de votantes de Florida, descubriendo que el nombre de la actriz aparece en la lista.

Cabe señalar que el segundo nombre de la actriz Sydney Sweeney es Berenice.

Sin embargo, hasta el momento no se ha podido verificar si Sydney B. Sweeney es la misma persona que la actriz.

El estatus de este votante es activo, lo que significa que se encuentra registrada para votar.

Sydney Sweeney (Captura de pantalla )

¿La actriz Sydney Sweeney podría haberse registrada como republicana en Florida?

Sydney Sweeney nació en Spokane, Washington, sin embargo por su trabajo regularmente se mantiene en Los Ángeles.

Entonces, ¿por qué estaría registrada como republicana en Florida? Cabe recordar que Sydney Sweeney compró el año pasado una casa en Summerland Key, Florida.

Aunque no se ha comprobado que se trate de la actriz Sydney Sweeney la que se encuentra registrada como republicana, las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar.

Y es que muchos han criticado a Sydney Sweeney por haberse registrado como republicana, mientras que otros han señalado que eso ya se sabía.

“La verdad no me sorprende mucho”, “Sydney Sweeney siempre me ha dado mala espina”, “Creo que su carrera se va a acabar muy pronto”, señalaron algunos usuarios en las redes sociales.