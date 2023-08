Nuevamente, Mar de Regil se llevó el odio y las críticas de las redes sociales tras haber compartido que se fue rápido del concierto de Taylor Swift.

El acto rápidamente generó indignación, sobre todo entre fans de Taylor Swift que no lograron conseguir boleto para ninguna de las cuatro fechas de conciertos en México.

Pues por lo que se ha mencionado, Mar de Regil se salió del evento dos horas antes de que se terminara. Algo que compartió sin pena ni gloria a través de Instagram.

¿Pero por qué Mar de Regil se fue antes del concierto de Taylor Swift? Estas fueron las razones que dio.

Mientras había miles de swifties en el concierto de Taylor Swift y miles más que no alcanzaron boleto, Mar de Regil se retiraba del evento muchísimo antes de tiempo.

De acuerdo con la ahora polémica historia de Instagram de Mar de Regil, no supo si fue por su peinado o por algún otro factor, pero le empezó a doler la cabeza.

“Bueno, gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift. No lo terminé, o sea, no me quedé hasta el final. Este, no sé si es la coleta de caballo o qué onda, pero me duele la cabeza”.

Mar de Regil en Instagram