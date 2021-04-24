El rodaje de Misión Imposible es lo más importante en la vida de Tom Cruise, quien no ha visto a su hija por casi un año a causa de su trabajo en la cinta.

En el pasado el actor dijo que no vería a Suri durante meses porque estaba rodando Misión Imposible 5 en Londres, y contaba las horas para llegar a casa por ella; sin embargo, él se ausentó del trabajo un par de semanas y no fue por su pequeña? tsss.

Fuentes cercanas a Katie Holmes dijeron a TMZ que Tom no ha visto a Suri de 8 años de edad, por casi un año. No obstante, el representante del famoso lo negó y dijo que él ha visto a la niña un montón de veces, pero en secreto para protegerla de las cámaras. Lo que terceros aseguran que es mentira.

Por otro lado, fuertes rumores apuntan a que Tom está distanciado de Katie y Suri porque han sido declaradas ?personas antisociales en la cienciología?, algo totalmente falso, pero si no es así ¿por qué el actor no ha sido parte de la vida de Suri?

Por supuesto, Tom no se ha pronunciado al respecto.