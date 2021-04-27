El matrimonio entre Tom Cruise y Katie Holmes pudo haber llegado a su fin debido a discordancias en torno a la cienciología y un supuesto temor de la actriz a que su hija, Suri, se volcara demasiado en esa religión, informó hoy la web TMZ especializada en famosos.

Según fuentes de la publicación, Holmes, al contrario que Cruise, nunca se ha comprometido al cien por cien con la Cienciología y no quiere que su hija siga el mismo ferviente camino que su padre.

La actriz de “Batman Begins” (2005) ha solicitado la custodia legal de su hija de seis años en la demanda de divorcio -documentos presentados hoy en Nueva York-, especialmente porque, según TMZ, no desea que Cruise controle las decisiones sobre ella que tengan que ver con la religión.

La Cienciología, religión creada por L. Ron Hubbard que surge de la fusión de principios y prácticas del budismo y el hinduismo con el conocimiento o tecnología occidental, defiende que el hombre es un ser inmortal y espiritual, a la vez que cree en la reencarnación.

Holmes, de 33 años, cita en la demanda "diferencias irreconciliables" para solicitar el divorcio y acabar así con su matrimonio de cinco años con el protagonista de la saga “Mission: Impossible”.

"Éste es un asunto personal y privado de Katie y su familia. La preocupación principal de Katie sigue siendo, como siempre lo ha sido, lo mejor para su hija" , explicó el abogado de Holmes, Jonathan Wolfe.

Cruise, de 49 años, se casó con la actriz en un castillo de Italia en noviembre de 2006.

El representante del actor remitió un comunicado en el que asegura que su cliente se encuentra "profundamente entristecido".

"Él está concentrado en sus tres hijos. Por favor, respeten su privacidad", indicó.

Éste fue el primer matrimonio de Holmes y el tercero para Cruise, quien previamente estuvo casado con la actriz Mimi Rogers, matrimonio que duró tres años, y con Nicole Kidman, con quien mantuvo una larga relación de 11 años y tuvo dos hijos.

El intérprete, que acaba de estrenar en EE.UU. la película "Rock of Ages", se encuentra en Islandia rodando el filme "Oblivion" . La pareja fue vista allí hace dos semanas, según fotos publicadas por TMZ.