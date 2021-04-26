México.- La esperanza de Tom Cruise por salvar su matrimonio con Katie Holmes se desvaneció por completo, pues la actriz rechazó la invitación de cumpleaños de su todavía marido.

De acuerdo con Contactmusic, Cruise tenía el plan de que Holmes aceptara volar a Islandia donde él está rodando su próxima película y celebrar con él su 50 cumpleaños.

Las dos estrellas de Hollywood conversaron por teléfono y él le rogaba que fuera a visitarlo el día de su cumpleaños, el 3 de julio, y así celebrarlo juntos, pero ella se negó y la plática acabó en discusión.

"Él le rogó que fuera a Islandia para intentar por última vez una reconciliación. Ella se negó y se produjo una gran pelea", dijo una fuente a Us Magazine.

Tras ese episodio Katie pidió el divorcio.