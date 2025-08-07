Sofía Rivera Torres -de 32 años de edad- desmiente a sus haters y muestra que las fotos donde se ve “super gorda” son editadas.

El regreso de Sofía Rivera Torres a La Casa de los Famosos México 2025 como panelista, generaron críticas a su cuerpo y ella respondió en un video de Instagram.

Sofía Rivera Torres acusa a su haters de alterar las fotos donde se ve “super gorda”

Los fans de La Casa de los Famosos México 2025 comenzaron a criticar a Sofía Rivera Torres, asegurando que se veía robusta y ella respondió en Instagram.

Sofía Rivera Torres acusa a sus haters de alterar la foto que circula en redes sociales y mostró la verdadera.

“Esta mañana yo desperté con muchos mensajes en mi celular de algunas personas mostrándome su apoyo, dándome palabras de aliento (…) y cuando entro veo una fotos mías con un cuerpo muy diferente al que tengo” Sofía Rivera Torres

La conductora expresó que ha recibido mensajes de apoyo y hasta clínicas de belleza le han ofrecido servicios gratuitos.

“Así que no, ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche” Sofía Rivera Torres

Sofía Rivera Torres buscó el video de donde sacaron la foto que se viralizó y comprobó que había sido alterada por personas con “mala leche”.

“Busqué el video de donde se había sacado esa foto y lo encontré, esta es la foto original que yo tomé, de ese mismo clip y esta es la versión editada de esa misma foto” Sofía Rivera Torres

Según Sofía Rivera Torres, en la foto original no se ve tan robusta y la otra foto fue alterada para que se viera “super gorda”.

Sofía Rivera Torres asegura que editaron la foto donde se ve 'super gorda' (Instagram/@sofiariveratorres)

Sofía Rivera Torres presume su cuerpo y asegura que volverá a estar “buenísima”

Aunque algunos aseguran que la foto de Sofía Rivera Torres no fue alterada y que solo le hicieron zoom, a ella no le importan los malos comentarios.

Sofía Rivera Torres mostró su actual cuerpo tras dar a luz a su bebé y aseguró que muy pronto tendrá su esbelta figura.

“Aún estoy muy lejos del cuerpo que solía tener, de bajo de estas chichis gigantescas y pesadísimas con las que yo he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen” Sofía Rivera Torres

La conductor envió un contundente mensaje a sus haters, ella regresará a su figura y ellos se quedarán con su “veneno”.

“El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy super gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima” Sofía Rivera Torres

Sofía Rivera Torres asegura que volverá a ponerse “buenísima” y a sus detractores les dará coraje ver que ya no está “super gorda”.

Las críticas sobre el cuerpo de Sofía Rivera Torres fueron un reproche, luego de que ella lanzara comentarios del mismo estilo a Lucero Mijares, de 20 años de edad.