La conductora, Sofía Rivera Torres -de 32 años de edad- presumió sus primeras vacaciones con su hijo, Ferrán.

Sin embargo, la esposa de Eduardo Videgaray se ha visto envuelta en críticas respecto a su físico, opacando el tierno momento familiar.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray -de 56 años de edad- disfrutaron de sus primeras vacaciones familiares con su hijo, Ferrán, en Acapulco, tras su nacimiento el 14 de abril de 2025:

Las fotos muestran a Ferrán creciendo rápidamente, donde Sofía Rivera Torres expresó su felicidad por esta nueva etapa; aunque no mostró el rostro de su hijo, manteniendo su privacidad.

La pareja, que ha documentado su vida familiar con discreción, han compartido se encuentran en un buen momento de adaptación y amor por su hijo.

Asimismo, Eduardo Videgaray comentó la publicación, expresando felicidad por su nueva familia:

Sofía Rivera Torres ha enfrentado críticas por los cambios en su cuerpo tras dar a luz a su hijo Ferrán.

A través de redes sociales, la conductora abordó los comentarios que ha recibido sobre su figura postparto.

En el clip, ella explica que no está cerca de su peso preembarazo debido a un tema hormonal relacionado con la lactancia.

Comparte que sus médicos le indicaron que podría retomar un tratamiento hormonal tras tres meses de lactancia para recuperar su figura en uno o dos meses, pero ella decidió priorizar la alimentación de su hijo:

“No les voy a mentir, esta oferta me sonó tentadora; obviamente, quiero volver a estar flaca, que me vuelva a quedar toda mi ropa, sentirme ligera, que no me duela la espalda, los pies (...) pero si la decisión es elegir entre poder estar como estaba antes o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo, siempre”

Sofía Rivera Torres