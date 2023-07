Ahora sí. Después de 16 años de no haber participado en ninguna telenovela, diversos medios de comunicación aseguran que Angélica Rivera este 2023 sí vuelve a la pantalla chica.

Basándose en la cuenta de Twitter La Portada, el Heraldo de México informa que el productor José Alberto Castro, de 60 años de edad, ya prepara la telenovela que traerá de regresó a su exesposa, nada menos que Angélica Rivera.

El productor de televisión estaría preparando el remake de “El maleficio”, historia que se transmitió en Televisa en 1983. Proyecto que será estelarizado por Angélica Rivera, de 53 años de edad.

Pero eso no es todo, la ex Primera Dama compartirá protagónico con Fernando Colunga, de 57 años de edad, quien trabajó con el productor en el melodrama “Pasión y poder” trasmitido entre el 2015 y 2016.

Angélica Rivera (Agencia México)

Angélica Rivera volvería a las telenovelas sin exclusividad, pero con un millonario sueldo

Debido a que ya no hay exclusividad en Televisa, Angélica Rivera no contará con este privilegio; no obstante, cobrará un millonario sueldo.

Según el portal Ella Online, la actriz cobrará 2 millones 400 mil pesos por cada proyecto que realice para la empresa de San Ángel. Lo que significará que su regreso no será temporal.

Cabe mencionar que hasta el momento, ‘El Güero’ Castro y Angélica Rivera no han confirmado su regreso a las telenovelas.

Angélica Rivera y Güero Castro. (Agencia México)

¿De qué se trata “El maleficio”, la telenovela que traería de regreso a Angélica Rivera?

El maleficio es una historia escrita por Fernanda Villeli, ésta fue protagonizada por la actriz Jacqueline Andere, de actualmente 84 años de edad.

La trama se centra en Beatriz, una respetable viuda dedicada a la crianza de sus hijos cuya vida se altera cuando se muda a casa de Martino, el hombre con el que se casa tiempo después de morir su marido.

Beatriz descubrirá que Martino no es la persona que ella creía puesto que en realidad es un ser malvado, pero él no será su único problema.

El hijo de éste tiene un extraño poder, el cual usa para dañar a Beatriz y a los hijos de ésta.