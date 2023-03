Siddhartha -músico de 45 años y pareja de Yuya- recientemente fue acusado de abuso sexual, señalamiento al cual ya salió a responder.

Fue de pasado 8 de marzo de 2023 que el nombre de Siddhartha fue expuesto en uno de los tendederos de denuncia que se hacen dentro del marco de la conmemoración por el Día de la Mujer.

Estos tendederos tienen la finalidad de las mujeres puedan denunciar las agresiones, de cualquier tipo, que hayan vivido por parte de un hombre.

Por lo que rápidamente el nombre del músico y exbaterista de la banda Zoe se convirtió en tendencia dentro de las redes sociales.

Tanto Siddhartha como Yuya se habían mantenido al margen de esta situación hasta hoy, pues el músico ya salió a manifestarse tras esta seria acusación.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Siddhartha salió a responder tras las acusaciones de abuso sexual en su contra.

El músico dio a conocer un breve comunicado en una de sus historia de la red social, en el cual empieza diciendo que las acusaciones hechas en contra de su persona son falsas.

Posteriormente reconoce que los tendederos de denuncia son una valiosa herramienta, a la par de que menciona su solidaridad

Finalmente, Siddhartha a gradece el apoyo que ha recibido por parte de fanáticos, familia y amigos después de su nombre se viera envuelto en toda esta situación.

La denuncia anónima por abuso sexual en contra de Siddhartha fue hecha por una joven que afirma haber tenido relaciones sexuales concensuadas con el músico en 2017.

Sin embargo, hubo una ocasión en la cual le pidió parar el acto porque ella no quería continuar, algo a lo que el músico se habría negado:

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘ves que sí te está gustando’. Esas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida”

Denuncia contra Siddhartha