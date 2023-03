¿Siddhartha cometió abuso? Lo exponen en tendedero durante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Esto es lo que se sabe sobre la acusación contra la pareja de Yuya, 29 años de edad.

El nombre de Siddhartha se encuentra en tendencia luego de que fue acusado de presunto abuso sexual en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Aunque Siddhartha -de 45 años de edad- ha mantenido su nombre alejado de los escándalos, ahora está envuelto en una fuerte polémica.

Luego de que su foto apareció en un tendedero durante el 8 de marzo.

Jorge Siddhartha González Ibarra se ha mostrado muy feliz tras convertirse en padre junto a su pareja Yuya.

Sin embargo, el cantautor se ha convertido en tendencia tras la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

El 8 de marzo se realizaron diversas movilizaciones en CDMX por el Día Internacional de la Mujer, fue en ese momento que las personas se sorprendieron al ver una fotografía de Siddhartha en un tendedero.

Los tendederos son colocados con el objetivo de que las mujeres puedan denunciar agresiones que han vivido, por lo que muchas se sorprendieron al ver la fotografía de Siddhartha.

La fotografía de Siddhartha se encontraba acompañada de los textos: “Te dije que no quería”, “Ves cómo sí te está gustando”.

A través de la cuenta de Instagram @basta_del_abuso_2 se viralizó la acusación de abuso sexual contra Siddhartha.

En la publicación se denuncia que la víctima le había pedido al cantante que se detuviera mientras estaban manteniendo relaciones sexuales, pero el cantante no quiso.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘ves que sí te está gustando’. Esas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida”

Aunque en la denuncia no se presenta el nombre de la víctima ni más detalles, se dio a conocer que el presunto abuso habría ocurrido en 2018.

La información de la acusación de abuso sexual contra Siddhartha, de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Algunos usuarios le mostraron su apoyo a la mujer por no quedarse callada.

Sin embargo, un comentario hizo que se generará más polémica y es que se dio a conocer que las acusaciones en contra de Siddhartha serían una mentira.

La usuaria @mar.yolii01, aseguró que esas palabras fueron escritas por una amiga suya, la cual “está mintiendo” y haciendo una “broma de mal gusto” sobre Siddhartha.

La usuaria expresó que no se encuentra de acuerdo con su amiga:

“Ella no pasó por una situación así y espero que no la pase, gracias a su ignorancia varias chicas pagaremos el precio, al rato que le pase algo, dios no lo quiera, ya no le van a creer. Cabe aclarar que yo no idolatro a ese tipo, ni me gusta. Ni lo oigo. Ni lo conocía”.

Comentario sobre denuncia de Siddhartha