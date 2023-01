Shakira no solo quiere estar alejada de Gerard Piqué, también no quiere saber nada de los padres de su ex y ya tomó medidas drásticas.

La tiradera de Shakira en colaboración con Bizarrap ha sido un éxito, pues ha estado en los primeros lugares de plataformas como YouTube y Spotify.

Pero la colombiana de 35 años de edad, se sigue enfrentando a su separación con Gerard Piqué y ahora con su familia.

Recientemente circularon fotografías de un balcón de la casa de Shakira, que tenía como adorno una bruja.

Lo gracioso, es que esta parte de su casa tiene vista a la propiedad de sus exsuegros, por lo que se asegura que fue un mensaje para ellos.

Shakira estaría enojada con su suegra y ya le puso una bruja mirando su casa (Especial)

Shakira no quiere ver “ni en pintura” a sus suegros y construyó un muro

Los planes de Shakira eran mudarse a Miami con su familia, pero esto se vería retrasado y tendrá que seguir viviendo en España.

Por meses, Shakira simuló que su relación con sus exsuegros -Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, era cordial, pero esto estaría muy lejos de ser cierto.

Imágenes confirman que Shakira habría ordenado construir un muro, para poner distancia con sus suegros, ya que ambas propiedades comparten espacios, como el jardín.

En imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver como entra un mezcladora de cemento a la casa de Shakira, por lo que se piensa que quiere un muro para no tener encuentros con sus suegros.

Shakira hace muro para no ver a sus suegros (Captura/@europress)

La venganza de Shakira sigue su curso y también va contra sus suegros

El pasado 11 de enero, Shakira estrenó su colaboración con Bizarrap “Music Session #53″ y fue una épica tiradera para Gerard Piqué.

Shakira celebró el gran éxito de su canción, con una fiesta en su casa el pasado domingo.

Aseguran que Shakira colocó a todo volumen, las trilogía de canciones que le ha dedicado a Piqué.

La colombiana habría salido al balcón, junto a sus amigos, a saludar a la prensa y a algunos curiosos que se colocaron en la puerta de su casa.

Shakira no ha hecho más declaraciones sobre su canción, pero agradeció al público por su aceptación y la dedicó a mujeres que han vivido la misma situación que ella.

Por otro lado, Gerard Piqué se ha tomado con “humor” la canción de Shakira y hasta bromeó asegurando que Casio iba a patrocinar su Legend Legue y usó un Twingo.

Parece que la relación de Shakira y Gerard Piqué podría dar mucho de qué hablar, pero lo que es seguro, es que la cantante no quiere a sus exsuegros.