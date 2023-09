Sergio Andrade se viralizó en redes sociales por el video de un hombre en el aeropuerto de Puerto Vallarta y que, aseguran, se trata de él.

La serie de Gloria Trevi “Ellas soy yo” ha revivido temas delicados de su vida y relación con Sergio Andrade.

Además, a inicios de 2023, se reveló que dos mujeres demandaron a Gloria Trevi y Sergio Andrade por corrupción de menores en Estados Unidos.

Sergio Andrade -de 67 años de edad- se alejó del medio tras pasar 7 años en la cárcel, pero hay quienes aseguran que lo vieron en el aeropuerto.

Usuaria de TikTok asegura que se encontró a Sergio Andrade en el aeropuerto

A diferencia de Gloria Trevi -de 55 años de edad- Sergio Andrade mantuvo un bajo perfil tras salir de prisión y se rumoró que vivía en Cuernavaca.

Según el periodista Eduardo Carrillo, Sergio Andrade da clases de música a niños y adolescentes.

Ahora, una usuario de TikTok asegura que vio a Sergio Andrade en el aeropuerto de Puerto Vallarta.

En la imagen se ve a un hombre robusto con una camisa blanca y el cabello negro medio ondulado.

Aseguran que Sergio Andrade estuvo en el aeropuerto de Puerto Vallarta (Especial )

En la fotografía no se logran distinguir las facciones de Sergio Andrade, pero la usuaria de TikTok, Sara Lugui, asegura que sí era el exproductor.

Sin embargo, nadie cree que se trate de Sergio Andrade y así lo manifestaron en los comentarios.

“No inventen, ese señor no es Sergio Andrade”, “No creo que sea él, se parece mucho, pero no es él” y “Ese no es, gracias por participar”, escribieron.

Sergio Andrade estuvo 7 años en la cárcel por violación y corrupción de menores

El video donde supuestamente Sergio Andrade está en un aeropuerto de Puerto Vallarta se hizo viral y algunos se lo tomaron con humor.

Hay quienes aseguraban que si se llegaran a encontrar al exproductor, sí le gritaban que les hiciera un disco o los hiciera famosos.

Sin embargo, el caso en el que estuvo involucrado Sergio Andrade fue uno de los más polémicos de la década del 2000.

Sergio Andrade con Gloria Trevi (Twitter)

Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo fueron detenidos en Brasil en el 2000 por los delitos de violación agravada y corrupción de menores.

En 2003, Sergio Andrade fue extraditado a México al Cereso de Chihuahua y en 2005 fue declarado culpable.

Tras 7 años en la cárcel, Sergio Andrade fue liberado; supuestamente vive en Morelos y abrió un canal de YouTube, el cual ha estado inactivo 6 años.