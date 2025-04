La actriz, cantante y compositora, Selena Gomez recibirá el homenaje Women of the Year 2025 en Billboard Latin Women in Music.

Selena Gomez será reconocida con el Women of the Year 2025 en Billboard Latin Women in Music, evento que tendrá lugar este mismo mes de abril:

Fecha 24 de abril

Transmisión exclusiva en Telemundo

Selena Gomez será homenajeada como Mujer del Año en Mujeres Latinas en la Música 2025 https://t.co/vxeoUgZctb — billboard latin (@billboardlatin) April 16, 2025

Billboard Latin Women in Music ha anunciado el homenaje a Selena Gomez, de 32 años de edad, Women of the Year 2025 o La Mujer del Año 2025 por su contribución en la música.

Homenaje que por segunda ocasión la cantante, Selena Gomez recibe por parte de Billboard Latin Women in Music.

Pues anteriormente, Selena Gome z ya había sido reconocida en 2017 como Mujer del Año en el evento Billboard Women in Music tras su destacada carrera.

En esta ocasión Billboard Women in Music reconoce a Selena Gomez tras las estadísticas de Billboard al analizar los 45 éxitos de la cantante en el Hot 100 para determinar los 20 más importantes.

Con ello, los 20 éxitos más importante de Selena Gomez según el Hot 100 de la cantante y por los cuales se le homenajea con el reconocimiento de Women of the Year 2025 en Billboard Latin Women in Music son: