Selena Gomez lanza su nueva canción Call Me When You Break Up junto a su novio, Benny Blanco en colaboración con Gracie Abrams; te mostramos la letra y si ésta habla de Justin Bieber.

Tanto Selena Gomez, como Gracie Abrams, habían dado un pequeño adelanto de esta canción en las presentaciones de sus conciertos en Alemania y en Londres, respectivamente.

Esto, luego de que el esposo de Selena Gomez, Benny Blanco, filtrara un pequeño fragmento de la canción en TikTok.

Oficialmente, Call Me When You Break Up se estrenó el 20 de febrero de 2025 en todas las plataformas de música, pero, ¿qué dice la letra?

¿Qué dice Call Me When You Break Up, la nueva canción de Selena Gomez?

Call Me When You Break Up, la nueva colaboración de Selena Gomez y Gracie Abrams, habla sobre los sentimientos tras la ruptura de una relación amorosa.

En la letra, ambas cantan sobre esperar que la relación de la otra persona termine y, así, desear por una llamada para regresar.

Acá te dejamos la letra en español de Call Me When You Break Up, la nueva canción de Selena Gomez:

“Llámame cuando termines, quiero ser la primera en tu mente cuando despiertes.

Hablábamos sobre el ‘para siempre’ cuando me quitaba el maquillaje

Llámame cuando termines,

y tal vez por un tiempo pueda ocupar el espacio que ellos dejaron

y hacer que olvides su nombre.

Y cuando te sientas mal, puedo recordarte de qué estás hecho.

Llámame cuando termines,

estoy luchando contra la falta de nosotros.

He buscado medicación, he probado cada reemplazo obvio.

En bares, en camas de extraños, hasta que mi fe tocó fondo.

Mira, estoy emocionalmente en bancarrota

Estamos hechos el uno para el otro,

quiero decir, Dios, ¿cuándo vas a despertar?

Llámame cuando termines,

a menos que hayas encontrado a la persona de la que quieres recibir un nuevo nombre".

¿Call Me When You Break Up, la nueva canción de Selena Gomez, habla de Justin Bieber?

Call Me When You Break Up es el segundo adelanto del álbum de Selena Gomez junto a su esposo Benny Blanco.

Pero, ¿Call Me When You Break Up es para Justin Bieber?

Esta canción forma parte del álbum I said I love you first, el cual se lanzará el 21 de marzo.

Se dice que este álbum narra la historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco, incluso desde antes de conocerse.

Call Me When You Break Up, nueva canción de Selena Gomez con Benny Blanco y Gracie Abrams (@selenagomez / Instagram)

Actualmente, tanto Selena Gomez, como Gracie Abrams, se encuentran en una relación.

Selena Gomez está comprometida con Benny Blanco; mientras que Gracie Abrams tiene una relación con el actor Paul Mezcal.

Además de esto, el video musical de la canción, tampoco arroja pistas y sospechas de que la letra esté dirigida para alguien más.

Pues ambas cantantes son las protagonistas de este mismo y sólo se les ve cantando frente a la cámara.

Además de que Benny Blanco tiene una breve aparición al final del video.