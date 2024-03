Dakota Johnson y Chris Martin llevan son novios desde 2017 y se cree que tras 6 años de relación se habrían comprometido.

Desde octubre de 2023, se especuló que Dakota Johnson -de 34 años de edad- se comprometió con el líder de Coldplay.

Todo comenzó cuando en el cumpleaños de la actriz de Madame Web, se le vio usando un sospechoso anillo de esmeralda en el dedo anular.

Dakota Johnson y Chris Martin estarían a punto de casarse

Chris Martin -de 47 años de edad- y Dakota Johnson estarían comprometido, luego de haberse conocido gracias a sus amigos en común.

Tras varios años de noviazgo, el portal The Mirror asegura que Dakota Johnson se comprometió con Chris Martin desde hace algunos meses.

Dakota Johnson (Tony Gentile / Reuters)

Incluso la ex esposa de Chris Martin, Gwyneth Paltrow y sus hijos Apple y Moses, aprobarían el compromiso del músico.

Dakota Johson y Gwyneth Paltrow llevan una gran relación, además de que la actriz de “50 sombras de Gray” quiere como propios a los hijos de Chris Martin.

La pareja no ha confirmado su compromiso, pero The Mirror asegura que Dakota Johnson y Chris Martin llegarán al altar.

Chris Martin de Coldplay en concierto de México. (Fernando Carranza / Cuartoscuro)

Chris Martin y Dakota Johnson viven juntos desde hace tiempo

En 2019, Dakota Johnson y Chris Martin protagonizaron rumores de una separación, por discrepancias en la decisión de tener hijos.

La separación no duró mucho, por lo que Dakota Johnson y Chris Martin se mudaron juntos a una casa en Malibú.

Dakota Johnson y Chris Martin se habrían comprometido desde hace meses, pero recientemente lo compartieron con sus amigos y familiares.

Dakota Johnson (AFP)

Desde que iniciaron su noviazgo hace 6 años, Dakota Johnson y Chris Martin han tratado de ser muy reservados sobre su relación.

La pareja aún no ha fijado la fecha de su boda y no tendrían prisa en hacerlo, pues su relación va más allá de un compromiso, según contó una fuente cercana a The Mirror.

Chris Martin y Dakota Johnson también estarían planeando tener un hijo, pues en una entrevista la actriz reveló que está abierta a experimentar la maternidad.