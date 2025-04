¿Se pelean por la herencia de Michaela, hija de Daniel Bisogno? Linet Puente prefiere no opinar nada

Daniel Bisogno, quien fue compañero de Linet Puente en Ventaneando, no dejó un testamento formal; sin embargo, expresó que su hija Michaela, heredaría todos sus bienes.

Voluntad que estaría causando problemas entre la mamá de Michaela Bisogno y el hermano de Daniel Bisogno, Alex Bisogno. Tema del que Linet Puente prefiere no opinar.

Y es que la conductora es consciente que los temas que involucran dinero son delicados, pero sobre todo se guarda su sentir ya que es amiga de ambas partes.

En un encuentro con la prensa, Linet Puente se negó a opinar de los problemas por la herencia de Michaela, hija de Daniel Bisogno, quien murió el pasado 20 de febrero.

Linet Puente, de 42 años de edad, dijo estar enterada de la voluntad de Daniel Bisogno, quien quiso dejar protegida a su hija única Michaela, de 9 años de edad.

Sin embargo, no opinará ya que hablar de dinero es complicado, además de que el tema no le compete, pero sobre todo se lleva bien con los involucrados.

“La verdad no sé. Lo único que sé es lo que platico con la familia. Trato de no meterme en esos temas, son temas personales que no les compete a nadie mas que a ellos. Temas de herencia, dineros, en general es bien complicado. Yo me llevo bien con las dos partes”

Linet Puente