Pati Chapoy habla por primera vez en Ventaneando de las llamadas que recibió de Daniel Bisogno cuando él ya había muerto, ¿le contestó?

Debido a todos los años en los que trabajaron juntos, Pati Chapoy -de 75 años de edad- y Daniel Bisogno construyeron una gran relación que iba más allá de lo laboral.

Y es que incluso Daniel Bisogno declaró que veía a Pati Chapoy como una segunda mamá y muestra de ello es que su hija le decía abuela.

Sin embargo, Pati Chapoy sorprendió a los televidentes de Ventaneando al hablar sobre las llamadas que recibió de Daniel Bisogno días después de su muerte.

Esta información ya habría sido revelada por Alex Bisogno, quien señaló que no le sorprendió que Daniel Bisogno se comunicará con Pati Chapoy por la relación que mantenían.

Durante la emisión del miércoles 2 de abril de Ventaneando, Pati Chapoy habló sobre las llamadas que recibió de Daniel Bisogno días después de su muerte.

Pati Chapoy recordó que tres días después de la muerte de Daniel Bisogno se tuvo que ir de viaje y fue en ese momento que recibió tres llamadas del teléfono del conductor.

Sin embargo, las llamadas ya fueron en la noche por lo que Pati Chapoy no contestó las llamadas.

En un primer momento, Pati Chapoy pensó que Alex Bisogno había utilizado el teléfono de su hermano por lo que le pidió a la productora Iyari González que se comunicará con él para saber que necesitaba.

“A la mañana siguiente me comuniqué con Iyari González (productora de Ventaneando) y le dije ‘checa con el hermano de Daniel si él me marcó y qué necesita’”

Fue en ese momento que descubrió que el teléfono de Daniel Bisogno se encontraba resguardado, por lo que era imposible que le hubieran llamado.

Pati Chapoy destacó que no contestó, porque ella tiene una política en la que no contesta ninguna llamada después de las 10 de la noche.

“Yo tengo una práctica en mi teléfono, que a partir de las 10 de la noche no contesto llamadas, si es algo urgente, la gente que me busca sabe el teléfono de mi casa o de mi marido... o a partir de las 5 de la mañana que ya puedo contestar mi teléfono”

En ese momento los conductores de Ventaneando se burlaron de la situación al pedirle a Daniel Bisogno que le marque a Pati Chapoy antes de las 10 de la noche si se quiere comunicar con ella.

Alex Bisogno fue el primero en contar esta historia en una entrevista con Flor Rubio para ‘Fórmula espectacular’.

En su conversación, Alex Bisogno destacó que Daniel Bisogno si se había manifestado, pero a él no le daba miedo ese tipo de cosas.

Alex Bisogno puntualizó que además de que tenía resguardado el teléfono de Daniel Bisogno, él no pudo haber marcado porque se encontraba en un concierto.

Para Alex Bisogno no era raro que Daniel Bisogno quisiera hablar con Pati Chapoy, ya que no se pudo despedir de ella.

“No puede ser, el celular está en la casa. Ese día me fui a un concierto... Iyari casi se me puso a llorar. Eso es real, eh, se hicieron 3 llamadas del celular de Daniel, ¿y te digo una cosa? Si a alguien le hubiera llamado Daniel sí hubiera sido Pati, no se pudo despedir, además estaba muy agradecido”

Alex Bisogno