No le desea ni el bien ni el mal; Martha Figueroa de 58 años de edad, dejó claro que no le tiene ni le tendrá cariño a Daniel Bisogno porque la ofendió más de una vez.

A poco más de un mes de la muerte de Daniel Bisogno a los 51 años de edad, Martha Figueroa compartió su sentir ante la ausencia de su colega.

Y es que la conductora aseguró que no es que se haya sentido mal por la muerte de Daniel Bisogno puesto que se alejaron cuando ella decidió salir de Ventaneando.

La conductora Martha Figueroa se suma a los famosos que no sintieron empatía por la muerte de Daniel Bisogno, debido a que no tenían ninguna cercanía.

En una entrevista mostrada por Michelle Ruvalcaba, Martha Figueroa compartió que la muerte de Daniel Bisogno le pasó desapercibida pues no tenían amistad.

Esto debido a que cuando Martha Figueroa dejó Ventaneando, el programa de espectáculos de TV Azteca, se la pasaba ofendiéndola al aire, asegura.

“A mí me daba igual, pero tampoco iba a buscarlo. Y ahora que Dios lo tenga en su santa gloria, no iba a decir ‘pobrecillo Danielito’ “.

Sin embargo, recordó que sí eran cercanos pero todo cambió cuando ella salió de Ventaneando, el programa de Pati Chapoy.

“Al principio nos llevábamos muy bien, pero después ya no porque cuando salí de Ventaneando ya no hubo buena relación. Él me ofendía mucho cada vez que podía (...)”.

