Gabriel Soto dice estar perfectamente con Irina Baeva señalando “son especulaciones”, pero Sara Corrales ya dio su versión del porqué sí rechazó al actor mexicano.

Mientras Irina Baeva -de 30 años de edad-, sigue más que emocionada por su boda con Gabriel Soto, Sara Corrales ya dio declaraciones mostrando la madurez con la que batió al actor.

Sara Corrales -de 37 años de edad- más que confirmar que Gabriel Soto le tiró el perro, explicó porqué decidió no darle la oportunidad:

“No estaría con un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas” y hasta llamó tóxica a la exnovia de Gabriel Soto, ¿será Irina Baeva o Geraldine Bazán?

Mientras Gabriel Soto se encuentra con la prensa y asegura que su rompiendo con Irina Baeva solo son especulaciones, Sara Corrales ya dio declaraciones por otro lado.

La ruptura de Gabriel Soto -de 47 años de edad- e Irina Baeva es un tema que se sigue persiguiendo, mismo en el que se ve a Sara Corrales como la tercera en discordia.

Sin embargo, si algo quedó algo es que Sara Corrales bateó al galán de telenovela, pues ella no estaría dispuesta a ser la amante.

Pues aunque la actriz no había dado declaraciones al respecto, Alex Kaffie la contactó y le preguntó directamente “¿Lo de Gabriel Soto cuajó o no cuajó?”.

Pregunta a la que la actriz contestó directamente que lo que busca es una “relación madura”, pues desea paz y tranquilidad, más no lidiar con “exnovias tóxicas”.

Asimismo, explicó que ella nunca estaría junto a una persona “que se enamora de cada una de sus protagonistas”.

“Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto, fidelidad, no quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz. Además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”.

Sara Corrales, actriz.