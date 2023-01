Durante una entrevista, la actriz de 37 años de edad, Sara Corrales, confesó que llegó a enamorarse de un hombre casado.

Sin embargo, no fue Gabriel Soto de 47 años, y es que Sara Corrales aclaró que era “muy niña” cuando esto ocurrió.

De acuerdo con Sara Corrales, la persona por la que “cayó” fue el actor Robinson Días de 56 años de edad.

Durante una entrevista del 17 de julio de 2022 con Mara Patricia Castañeda, Sara Corrales confesó haberse enamorado de un hombre casado.

La confesión de Sara Corrales tuvo lugar antes de que iniciara las grabaciones de ‘Mi camino es amarte’, novela en donde comparte escenas amorosas con Gabriel Soto.

Y es que de acuerdo con la actriz, se enamoró “loca y perdidamente” cuando “era muy niña”, mientras grababa ‘Vecinos’.

Sara Corrales se enamoró del actor Robinson Díaz, quien a pesar de que estaba casado, la actriz relató que “estuvo detrás de ella” mucho tiempo.

Por lo que a pesar de que el actor “no era de su estilo”, debido a la insistencia de actor casado con Adriana Arango, la actriz dijo haber terminando cayendo.

“Al inicio me acuerdo que me echaba los perros y yo decía ‘ay no por favor, no eres mi estilo, no me gustas’, pero estuvo ahí, y ahí, y ahí durante no sé cuánto tiempo grabamos esta novela hasta que finalmente pues caí”.

Sara Corrales