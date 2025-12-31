En víspera de Año Nuevo, Santa Fe Klan tiene muchas ganas de festejar, incluso de bailar, por lo que organizó una fiesta que se llevará a cabo en su natal Guanajuato.

La fiesta de Santa Fe Klan cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso se está llevando a cabo este 31 de diciembre.

Mediante su cuenta de Facebook y sus historias de Instagram, el cantante -de 26 años de edad- invitó a sus fans al evento gratuito.

“Hoy 31 de diciembre voy hacer baile aquí afuera de mi casa, GRATIS, pa que se vengan a cenar acá, a mi barrio” Santa Fe Klan

Con la intención de motivar a sus millones de seguidores, el intérprete del tema “Por mi México”, adelantó que habrá tamales y pozole.

Por lo que pidió a sus invitados llevar tostadas, limones, ponche así como el alimento y la botana qué más se les antoje para que les alcance a todos.

Santa Fe Klan ofrecerá fiesta gratuita para despedir el 2025 (@santa_fe_klan_473 / Instagram)

Además de antojitos mexicanos, la fiesta será amenizada por:

La cumbita

El seko lockote

La máquina del sabor Charly

El rey del he-ha he-ha

Juan Carlos Medina

Los hijos de Kiss

Santa Fe Klan despedirá el año al ritmo de cumbia (@santa_fe_klan_473 / Instagram)

Al ritmo de cumbia, Santa Fe Klan y sus fans despedirán el 2025 y recibirán Año Nuevo. El evento inició a las 17 horas.

La dirección es: calle La bufa, manzana AB, lote 12, en la colonia Santa Fe, en Guanajuato. A continuación te compartimos el mapa para que llegues sin problema.

Cabe mencionar que la fiesta no se llevará a cabo, literalmente, en casa del cantante, ésta tendrá lugar en su tienda de ropa llamada La Bufa.

Establecimiento donde el cantante ofrece a sus seguidores, ropa con diseños inspirados en su música y su cultura.