Sam Smith tiene una conexión especial con México y, particularmente, con Frida Kahlo, pues durante sus visitas a la CDMX, el cantante británico ha aprovechado para conocer la Casa Azul, museo dedicado a la vida y obra de la artista.

En 2015, Sam Smith visitó el recinto durante su estancia en la capital mexicana, a donde acudió con motivo de la presentación de Spectre, película de James Bond para la que interpretó el tema “Writing’s on the Wall”.

Sam Smith visita por cuarta vez la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX (@samsmith / X)

Sam Smith asegura que visitar la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX le da paz

Tres años después, en julio de 2018, Sam Smith volvió a visitar la Casa Azul de Frida Kahlo durante su estancia en México por su gira The Thrill Of It All Tour, y en aquella ocasión tenía programada una presentación en el Palacio de los Deportes, después de ofrecer un concierto en Monterrey, Nuevo León.

Ahora, través de Instagram, Sam Smith compartió su emoción por regresar a la Casa Azul de Frida Kahlo y explicó que cada vez que visita la CDMX, procura acudir a la antigua casa de pintora mexicana.

Sam Smith visita por cuarta vez la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX (@samsmith / X)

Sam Smith describió el sitio como un espacio “pacífico e inspirador” y aseguró que la visita le ayudaba a sentirse restablecido; cabe mencionar que el cantante británico tendrá cuatro conciertos en CDMX en el Auditorio Nacional:

17 de agosto de 2026 18 de agosto de 2026 20 de agosto de 2026 21 de agosto de 2026

La admiración de Sam Smith por Frida Kahlo quedó así vinculada a sus distintas visitas a México, pues más que una parada turística, la Casa Azul se convirtió para el artista en uno de sus lugares favoritos durante sus estancias en la CDMX.