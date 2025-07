Sabine Moussier -de 58 años de edad- tuvo un romance lésbico hace poco y sigue amando a la afortunada mujer.

El amor es importante para Sabine Moussier, por lo que se dio una oportunidad con una mujer y contó su experiencia.

Sabine Moussier tuvo un romance lésbico y contó cómo le fue

Durante un encuentro con medios, Sabine Moussier confesó que hace poco tuvo un romance lésbico.

“Traté de explorar hace muy poquito”, contó la actriz de telenovelas, teatro y cine.

“Para mí el amor es lo que más importante, lo que vale la vida y yo sigo amando muchísimo a esa persona, pero algo no me dejó llegar a a más” Sabine Moussier

Sabine Moussier (Instagram/@sabineoficial)

Sabine Moussier contó que fue un romance muy bonito, pero hubo algo que evitó que la relación se formalizara.

La actriz mencionó que sigue amando a la mujer con la que tuvo esta relación, pero ya terminaron.

Sabine Moussier mencionó que no importa nada, siempre y cuando el amor sea “bonito y puro”, por lo que ella quiso intentar.

“Lo que sea mientras venga del corazón mientras seas sentimientos bonitos, sean puros, vale la pena ser vivido” Sabine Moussier

Las preguntas sobre el romance lésbico de Sabine Moussier iniciaron luego de que se diera un beso en la boca con Cecilia Galliano -de 43 años de edad- en una obra de teatro.

Aunque la relación no funcionó, Sabine Moussier ganó una gran amiga con la mujer que intentó su relación lésbica.

¿El romance de Sabine Moussier fue con Gala Montes? Ella lo aclara

Los reporteros comenzaron a especular sobre la mujer con la que Sabine Moussier tuvo un romance lésbico.

Fue ahí que salió el nombre de Gala Montes -de 24 años de edad- quien se declaró bisexual hace algunos años.

“No, mi Gala, no, no, no fue”, respondió Sabine Moussier, quien niega rotundamente que su ex novia sea Gala Montes.

Por otro lado, Sabine Moussier no quiso etiquetas y se definió como un “ser humano maduro y con muchas experiencias”.

Sabine Moussier no expresó si ahora se identifica como parte de la población LGBT, pero aseguró que ella siempre está de lado del amor.