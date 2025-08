A un año de su participación en La Casa de los Famosos México, Sabine Moussier no siente que haya ‘crecido’ como los demás de sus compañeros.

Pese a que no se arrepiente de su participación, Sabine Moussier -de 59 años de edad- reconoce que no supo jugar en La Casa de los Famosos México.

Sabine Moussier fue una de las participantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, no cree que este reality show la haya hecho crecer como a los demás.

Así lo dio a conocer Sabine Moussier en entrevista para el programa Hoy, donde recordó su paso por La Casa de los Famosos México.

Aunque no se arrepiente de lo que vivió, Sabine Moussier considera que se encuentra en el mismo lugar que hace un año y nada cambió tras La Casa de los Famosos México.

Para Sabine Moussier, nadie se muestra en La Casa de los Famosos México tal cual es, pues este sigue siendo un show.

“Yo aprendí mucho de ahí, hoy por hoy me encuentro en el mismo lugar que estaba hace un año. No tengo problemas, además sé que es un juego, show, que al final de cuentas ninguno de ahí somos como realmente somos en la vida”

La actriz confesó que su experiencia en La Casa de los Famosos México 2024 fue muy fuerte y varios de sus compañeros no lo vieron venir.

“No es que haya sido ni un sueño ni una pesadilla, para mí fue una gran experiencia, muy fuerte, que yo no veía venir, no de ese tamaño, que muchos no vimos venir”

Sabine Moussier