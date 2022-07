El cantante puertorriqueño Ricky Martin, podría demandar a su sobrino Dennis Sánchez, luego de que pusiera una demanda en su contra por violencia familiar.

Cabe señalar que esta denuncia, que derivó en otra imputación por supuesto incesto, repercutió en la reputación de Ricky Martin de 50 años, sin contar lo que pudo llegar a afectar a su carrera de cantante.

Recordemos que el juicio no tuvo una resolución como tal; fue su sobrino quien finalmente optó por retirar la demanda en su contra, por lo que su nombre no fue limpiado como tal.

Debido a ello, el abogado de Ricky Martin, quien lo acompañó este jueves en el juicio virtual, fue cuestionado ante dicha posibilidad.

Ricky Martin (Agencia México)

Sin embargo, el licenciado aseguró que el cantante “no contempla eso” y argumentó que ya se encuentra tranquilo en casa y satisfecho de que se haya hecho justicia.

Aunado a ello, señaló que no le interesa tener más problemas con la ley, pues recordemos que tiene una demanda adicional por parte de su ex manager Rebecca Drucker, quien lo acusa de incumplimiento de contrato.

El defensor del famoso, comentó que tenían “prueba documental”, por lo que iniciaron el juicio “bien documentados y muy confiados”.

Pese a ello, prefiere terminar el capítulo y dar vuelta a la página.

Ricky Martin, cantante. (EFE)

Por otro lado, cabe recordar que horas antes de celebrarse el juicio, el demandante aseguró que recibió llamadas amenazándolo de muerte si no retiraba la demanda.

Pese a ello, el abogado de Ricky Martin, declaró que eso está fuera de sus manos, pues cualquiera pudo haber hecho la llamada, y eso está en manos de las autoridades.

“Qué podemos hacer sobre eso, cualquiera llama, la policía que investigue, pero si vas a investigar cada rumor sobre eso, no me voy a preocupar porque no fue Ricky”, dijo.

Ricky Martin se encuentra tranquilo tras ganar juicio por violencia familiar: “Está ahí con sus niños”

Ricky Martin ya se encuentra descansando en casa, tras enfrentarse a juicio con su sobrino Dennis Sánchez y aseguró que no pretende tener conflicto con el joven por ninguna índole.

“Está con sus niños ahí, y recibiendo llamadas y llamadas que se han alegrado mucho por él”, relató el abogado de Ricky Martin para concluir.