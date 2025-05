El debut de Ricardo Pérez como comediante quedó descartado, pues ya se fregó la rodilla y ahora le recomiendan buscar a El Cojo Feliz porque él sabe de bastones.

Ricardo Pérez de 30 años de edad, se compartió desde el hospital luego de haber sido sometido a cirugía y tras un coraje con sus seguidores le vino el momento cómico.

El comediante y youtuber Ricardo Pérez se compartió desde la camilla de un hospital con una mascarilla debido a que fue operado de la rodilla.

Pese a que el novio de Susana Zabaleta de 60 años de edad, pasó coraje porque algunos de sus seguidores no entendieron un chiste que lanzó del fentanilo, luego se enfocó en explicar lo que le ocurrió.

Y es que Ricardo Pérez contó que luego de que la rodilla ya llevaba tiempo molestandole, finalmente se la tuvieron que operar.

Ricardo Pérez no alcanzó la aprobación de su suegro cuando le cachó su noviazgo con Susana Zabaleta

“Ya salí, estoy bien y ya nada más queda el camino a la recuperación (...) Estamos bien, estamos vivos (...) Toda la vida he batallado con la rodilla y acabo de valer verga, pero ya, más detalles preguntenle a mi doctor, ahora a chingarle a salir adelante vergas”.

Tras el coraje que pasó por las quejas de sus seguidores sobre su chiste, Ricardo Pérez pasó el trago amargo asegurando que ahora podría aplicar el humor con su rodilla.

Ricardo Pérez compartió que fue sometido a una cirugía de rodilla y sus seguidores aprovecharon el momento para decirle que buscara a El Cojo Feliz para recomendación de un bastón.

El humor de Ricardo Pérez abre la puerta a recibir comentarios de todo tipo en sus redes sociales, incluyendo la burla a lo que le pasó en la rodilla.

Y es que el miembro de La Cotorrisa compartió el mensaje que recibió donde un seguidor le dijo “pregúntale al cojo [El Cojo Feliz] dónde compra sus bastones jaja”.

Sin embargo, Ricardo Pérez se adelantó a la recomendación y compartió que debido a que no podía caminar bien, sí buscó a El Cojo Feliz porque quería un bastón con estilo, a lo que su colega le regaló uno, “pinche tipazo”.

“Ya llevaba poco más de dos semanas sin poder caminar y justo le pregunté dónde conseguir uno chido porque solo encontraba de farmacia… Me regaló uno el domingo y me dijo ‘ojalá lo uses poco’, pinche tipazo”.

Ricardo Pérez, comediante.