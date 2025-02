Casi dos años han pasado desde que Ricardo O’Farrill tuvo su brote psicótico y opacó brutalmente la boda de Mau Nieto, con quien revela que no se ha reencontrado pese a tener una fuerte amistad.

Las quemadas que Ricardo O’Farrill de 34 años de edad, dio dos años atrás se dieron en el marco de la boda de Mau Nieto con Carla Fernández, afectando no solo el after sino la celebración en sí.

Sin embargo, pese a que Ricardo O’Farrill salió a pedir disculpas y admitió que no estaba en sus cinco sentidos y en ese momento en tratamiento psiquiátrico, Mau Nieto sigue sin reencontrarse con él.

Pero ¿qué fue lo que pasó? Ricardo O’Farrill confirma que Mau Nieto sí lo perdonó, pero respeta su decisión de caballero de no quererlo cerca.

En abril del 2023 las redes sociales estaban enloquecidas con las declaraciones que Ricardo O’Farrill dio sobre la escena del stand up en México, llevándose a Mau Nieto de 39 años de edad, entre los comediantes afectados.

Pese al torbellino que vino después con el escape de un anexo y luego una reinserción a una nueva clínica, Ricardo O’Farrill contó haber tenido un brote psicótico que lo llevó a hacer aquel en vivo donde despotricó contra todos.

Aunque muchos en la escena mostraron su apoyo, se sabe que Mau Nieto fue uno de los principales afectados, pues las declaraciones de Ricardo O’Farrill se dieron entre su boda y el after a esta.

¿Y qué ha pasado entre Ricardo O’Farrill y Mau Nieto?

En una entrevista que Ricardo O’Farrill dio en La Caminera de EXA, el standupero respondió a un fan sobre Mau Nieto, diciéndole que no ha tenido un reencuentro con su colega y -antes- amigo.

Ricardo O’Farrill admitió haber visto las declaraciones previas de Mau Nieto en La Caminera, donde le reconoció “es un caballero”, por la forma en cómo se ha comportado tras quemarlo.

El standupero dijo creer que Mau Nieto está llevando una buena asistencia mental para responderle sus mensajes y dejarle claro al final de cada uno “te quiero mucho”.

“No lo he visto en persona, le he escrito, me ha dejado clara su posición en cuanto a lo que el reciente por los hechos acontecidos, sin embargo, lo ha hecho desde un buen lugar y dos veces que ha habido estas interacciones de su parte se ha cerrado con te quiero mucho”.

Ricardo O'farrill, standupero.